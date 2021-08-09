Исчезнувший в Орле политический активист вышел на связь

. Фото: другой источник.

Политический и общественный активист из Орла, о поиске которого объявили волнтеры ПСО "Лиза Алерт" в минувшие выходные, нашелся. О месте нахождения Александра Жукова не было ничего известно с 30 июля.

Информация о безвестном исчезновении появилась в группе поисково-спасательного отряда в субботу, 7 августа. На тот момент ничего не было известно о том, где находится мужчина, уже неделю.

Сегодня утром, 9 августа, ПСО "Лиза Алерт" объявил "стоп" по поискам. Из собственных источников "КП" стало известно, что пропавший сам вышел на связь.

Александр Жуков активно ведет свой блог в социальных сетях, выезжает на встречи с жителями, собирался баллотироваться на выборы в облсовет в качестве самовыдвиженца.