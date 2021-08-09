МЧС предупредило жителей Орла об аномальной жаре

В МЧС предупредили об аномальной жаре Фото: Ольга СУПОНЕВА

МЧС предупредило жителей Орловской области об аномальной жаре. Во второй половине дня воздух раскалится на солнце до +35...+36 градусов.

По прогнозу синоптиков, особенно знойная погода ожидается с 15-16 часов 9 августа. При этом небо ясное, практически безветренно. Давление 746 мм рт.ст.

- В жару желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом.Из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду, - дали рекомендации орловцам в региональном МЧС.

Впрочем, по прогнозам синоптиков, сильная духота отступит уже со вторника 10 августа. Завтра ожидается пасмурная погода, небольшой дождь и до +28 градусов. Подробный прогноз погоды на неделю читайте здесь.