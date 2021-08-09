В Орловской области 1,6 млрд рублей потратили на нацпроекты за полгода

В Орловской области в реализацию национальных проектов за 7 месяцев 2021 года вложили больше 1,6 миллиарда рублей. Такие данные привел региональный департамент финансов.

Большая часть от указанной суммы ушла на воплощение национального проекта «Демография» - потрачено 806,7 миллиона рублей федеральных денег. Это больше на 134 миллиона, чем за такой же период 2020 года . На втором месте по масштабности вложенной суммы нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: уже потрачено 366,6 миллиона рублей, что больше на 61,6 миллиона, чем в 2020 году.

Еще 178,7 миллиона рублей израсходовано на нацпроект «Жилье и городская среда», на нацпроект «Образование» потрачено 99,3 миллиона рублей, на «Предпринимательство» - 75,7 миллиона, на «Культуру» - 65,6 миллиона рублей. Еще 19,5 миллионов рублей освоено в рамках нацпроекта «Производительность труда», это вся сумма, выделенная в его рамках. И 18,6 миллионов потрачено на проект «Экология».