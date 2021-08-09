В пяти исторических поселениях Орловщины хотят развивать туризм

Кромы - одно из исторических поселений Орловской области Фото: Андрей Бубликов

Сегодня, 9 августа, на совещании в администрации Орловской области подняли тему развития туризма. Речь зашла о привлечении путешественников в пять исторических поселений региона – Змиевку, Колпну, Кромы, Шаблыкино и деревню Волково Мценского района.

Напомним, населенные пункты получили почетный статус в мае 2021 года. Претендовало на него и село Сабурово Орловского района, однако по нему ситуация еще не решена – для включения в перечень ведется подготовка проектной документации.

По мнению Ивана Алтухова, и.о. руководителя Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, статус исторического поселения поможет деревням и селам стать местами туристического притяжения.

- Утверждение перечня исторических поселений позволит сохранить значимые объекты, предоставит возможность привлечения федеральных средств в рамках госпрограмм и обеспечит развитие туристического потенциала региона, - сообщил Иван Алтухов.