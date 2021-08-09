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Общество9 августа 2021 13:04

Пьяная компания угнала у орловца «Опель», чтобы покататься

К владельцу иномарка вернулась из кювета в разбитом виде
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Пьяная компания угнала у орловца «Опель», чтобы покататься

Пьяная компания угнала у орловца «Опель», чтобы покататься

Фото: Архив "КП"

В Орловской области очередное застолье с выпивкой закончилось преступлением. В одном из сел Колпнянского района двое юношей угнали у своего приятеля «Опель», чтобы покататься, пока хозяин спит.

Однако закончилось все уголовным делом. Двое 19-летних орловцев не только тайком стащили у товарища ключи от его иномарки, но и разбили ее. Будучи в изрядном подпитии они не справились с управлением и вылетели с дороги в кювет уже через пару километров от дома. С места аварии молодые люди сбежали, но от уголовной ответственности не получилось.

- В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). На орловца, находившийся за рулем угнанной машины в состоянии опьянения, из уголовного дела будет выделен отдельный административный материал, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.