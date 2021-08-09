В Орловской области черные аисты обзавелись потомством. Краснокнижные птицы поселились в Шаблыкинском районе. Об этом сообщает газета «Шаблыкинский вестник».

Семья аистов свила гнездо на искусственной платформе, установленной в 2019 году по программе «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов». Птицы уже растят здесь двух птенцов.

Это первый и единственный в истории изучения случай гнездования черного аиста, который занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Орловской области! Сейчас в нашем регионе установлено три искусственные платформы для гнездования этой редкой птицы. – сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на «Шаблыкинский вестник».