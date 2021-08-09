В Орле неизвестные снова разгромили фонари в парке Ботаника

Неизвестные хулиганы снова разгромили фонари в парке Ботаника Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле снова побили фонари в парке Ботаника. Это уже второй случай за месяц, когда неизвестные вандалы уродуют общественное пространство.

Новые плафоны повесили буквально неделю назад Фото: Ольга СУПОНЕВА

На ситуацию в редакцию «Комсомолки» пожаловалась наша читательница. Женщина, проживающая в соседствующим с парком микрорайоном Новая Ботаника, сообщила, что это второй случай за короткое время.

- У нас тут вандалы завелись. Только неделю назад повесили новые светильники, после того, как кто-то побил прежние. Но, видимо, пока не будут камер и полицейских патрулей, не будет и порядка, - посетовала наша читательница.

Разгромленные плафоны - грустное зрелище Фото: Ольга СУПОНЕВА

И правда, не так давно, в конце июля, местные жители обнаружили разгромленные фонари рядом с детской площадкой и вдоль дорожек парка. Через некоторое время осколки убрали, а плафоны заменили на новые. Очевидно, вандалам на радость. В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция проводит проверку Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Сообщение о происшествии зарегистрировано ОП №2. По данному факту проводится проверка. Также полицейский устанавливают обстоятельства предыдущего инцидента, - прокомментировала «КП» Олеся Лихобабина, и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Отметим, что вопрос установки системы видеонаблюдения в парке обсуждали еще в 2017 году. тогда "Ботанику" только отремонтировали и сразу же нашлись вандалы, побившие светильники. Однако пока что парк остается "темной" зоной.