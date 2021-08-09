В Орле экс-инспектора вневедомственной охраны будут судить за кражу шин
Фото: Архив "КП"
В Орле перед судом предстанет бывший инспектора вневедомственной охраны. Экс-сотрудника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения обвиняют в присвоении 28 автомобильных шин на сумму свыше 65 тысяч рублей.
Инцидент произошел в апреле 2021 года. Во время следствия мужчина полностью признал вину.
- Следствием в кратчайшие сроки выполнен значительный объем следственных действий - осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. Срок предварительного следствия составил 1 месяц 14 суток, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.
Теперь дело по статье 160 УК РФ (присвоение) с обвинительным заключением утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.