В Орле экс-инспектора вневедомственной охраны будут судить за кражу шин Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет бывший инспектора вневедомственной охраны. Экс-сотрудника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения обвиняют в присвоении 28 автомобильных шин на сумму свыше 65 тысяч рублей.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Во время следствия мужчина полностью признал вину.

- Следствием в кратчайшие сроки выполнен значительный объем следственных действий - осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. Срок предварительного следствия составил 1 месяц 14 суток, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Теперь дело по статье 160 УК РФ (присвоение) с обвинительным заключением утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.