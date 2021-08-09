Орловцы могут привиться от коронавируса у ТЦ и на автовокзале

Прививки можно сделать в мобильных пунктах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают работу мобильные прививочные пункты, в которых можно сделать прививку от коронавируса. Публикуем график приема медиков на 9-15 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в понедельник 9 августа передвижной ФАП примет пациентов с 12.00 до 19.00 у ТЦ «Европа» на Московской, 67.

Во вторник 10 августа медики ждут горожан с 12.00 до 19.00 возле ТЦ «Европа» на Металлургов, 17\1 , а также в здании автовокзала, Автовокзальная улица, 1.

В среду 11 августа вновь с 12.00 и до 19.00 орловцев ждут на прививку, в этот раз у ТЦ «Европа» на Наугорском шоссе, 76.

В четверг 12 августа прививочные кабинеты работают с 12.00 до 16.00 у ТЦ «Линия» на Михалицына, 5, а также в здании автовокзала.

В пятницу 13 августа с 12.00 до 19.00 прививочный пункт работает у ТЦ «Европа» на Московской, 67.

В выходные привиться можно с 9.00 и до 16.00. В субботу 14 августа горожанам сделают укол от ковида в мобильном пункте у ТЦ Линия на Михалицына,5 а также в здании автовокзала. А в воскресенье 15 августа медики будут работать у ТЦ «Водолей», Тургенева,43.

В горадминистрации орловцам напоминают, что с собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой необходима консультация специалиста, которую медики проведут для каждого пациента на месте.