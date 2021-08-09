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Общество9 августа 2021 10:14

Орловцы, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию

На проведение медицинских исследований дополнительно выделят 21,6 миллиона рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловцы, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию

Орловцы, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию

Фото: Архив "КП"

С 1 июля 2021 года в Орловской области переболевшие коронавирусом могут пройти бесплатную углубленную диспансеризацию. На нее регион получил дополнительно 21,6 миллиона рублей.

Диспансеризация проходит в два этапа в поликлинике по месту жительства или прикрепления. Сначала пациента ждет измерение насыщения крови кислородом в покое, тест с 6-минутной ходьбой, проведение спирометрии или спирографии; общий и биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера в крови, рентгенография грудной клетки и прием у терапевта.

За втором этапе пациенту должны провести эхокардиографию, компьютерную томографию легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

- По информации Департамента здравоохранения области, в июле такую диспансеризацию прошли более 30 орловцев. Диспансеризация проводится в целях выявления у граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, - рассказала «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.