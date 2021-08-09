На выходных в Ливнах сгорела «Нива Шевроле». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области Фото: Архив "КП"

В субботу, 7 августа, в городе Ливны Орловской области произошел пожар. Огонь охватил припаркованную на улице Капитана Филиппова «Ниву Шевроле».

Инцидент произошел в половине первого часа дня. Тушить машину прибыли сотрудники 7-й пожарно-спасательной части города Ливны. Они успели спасти от огня салон «Нивы» и недопустили распространение пламени на стоящим рядов автомобиль.

- В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек на площади 1,5 кв.м., повреждено лобовое стекло. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.