В Орловской области работникам ЖКХ вернули долг по зарплате почти в 700 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают возникать периодические проблемы с выплатами зарплаты. Так, без законно заработанных средств оказались сотрудники муниципального жилищно-коммунального предприятия в Глазуновском районе. Им недоплатили более 690 тысяч рублей.

Однако после вмешательства прокуратуры руководитель предприятия полностью рассчитался со своими работниками. Кроме того, два сотрудника смогли получить окончательный расчет после увольнения - более 29 тысяч рублей.

- Прокурором в отношении и.о. директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), которое было направлено для рассмотрения в Госинспекцию труда в Орловской области. В результате задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.