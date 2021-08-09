Парк Победы в Орле: администрация города рассказала, как добраться до него

Парк Победы в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На минувшей неделе, 5 августа, на День города в Орле торжественно открыли обновленный парк Победы. Почти год общественная территория была закрыта глухим забором и вот оценить изменения городские власти пригласили всех желающих.

Однако за несколько дней работы парка выяснилось, что многие орловцы никогда не бывали раньше в парке Победы и даже не знают, как в него войти. Да и сориентироваться в самом парке с множеством тропинок непростая задача.

В связи с этим администрация Орла опубликовала схему входов-выходов из парка Победы. Пока в парк Победы три входа: через Дворянское гнездо, со стороны улицы Трудовых резервов и с улицы Зои Космодемьянской. Прохода через стадион им. Ленина нет.

Схема парка Победы в Орле

- Вход с улицы Зои Космодемьянской больше подходит автомобилистам, поскольку специально к открытию городской площадки проложена новая асфальтовая дорога и оборудованы парковочные места, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ближайшие остановки общественного транспорта к парку - «Переулок Восход», «Стадион имени Ленина» и «Атолл».