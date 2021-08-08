Жаркой и дождливой будет новая рабочая неделя в Орле

Новая рабочая неделя будет жаркой и с дождем Фото: Ольга СУПОНЕВА

Грядущая рабочая неделя в Орле отметится жаркой и дождливой погодой. Публикуем подробный прогноз на 9-13 августа.

По сообщению Росгидрометцентра, в понедельник 9 августа небо над Орлом ясное с небольшой облачностью. В ночное время температура воздуха +17 градусов, днем разогреется до +32. Без осадков, давление 745 мм рт. ст., ветер с северо - востока, 2 м/с.

Во вторник 10 августа погода пасмурная. Днем ожидается дождь, температура от +17 ночью до +26 в светлое время суток. Давление на прежнем уровне, ветер сохранит направление и скорость.

В среду 11 августа термометры покажут от +17 до +28, пасмурно, дождливо. Ветер северный 3 м/с, давление опустится до 743 мм рт. ст.

В четверг 12 августа вновь, и ночью и днем, дождь. Пасмурно. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 3 м/с, давление 742 мм рт.ст. Температура воздуха от +16 ночью до +27 днем.

В пятницу 13 августа тучи покинут город, переменная облачность, без осадков. На термометрах от +14 до +26 градусов, ветер прежний, давление на уровне 744 мм рт.ст.