На день города в Орле поженились 27 пар

В Орле выросло количество браков Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на день города поженились 27 пар. В целом в регионе выросло число браков.

В июле 2021 свадеб орловцы отпраздновали в полтора раза больше, чем в июле прошлого года. Тогда союз заключили 445 пар, а в нынешнем году 704. Наибольшее число новых семей создано в городе Орле и Орловском районе - 474. На втором месте Ливны и район - 67 пар, и на третьем Мценск - 41 пара.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, разводов в 2021 году в июле оказалось меньше, чем в 2020: 260 в июле текущего года, годом ранее – 282.