В Орле безвестно пропал начинающий политик Александр Жуков

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В Орле волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" объявили о поиске пропавшего человека. Безвестно исчез знакомый многим орловцам начинающий политик Александр Жуков.

О месте нахождения 33-летнего Александр ничего не известно с 30 июля. Примет пропавшего: рост 185 см, худощавое телосложение, русые волосы, зелено-голубые глаза. На тот момент, когда его последний раз видели близкие, был одет в черную футболку, синие джинсы и черные туфли.

Всем, кто знает что либо о возможном месте пребывания Александра или видел его, стоит сообщить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

Александр Жуков активно ведет свой блог в социальных сетях, выезжает на встречи с жителями, даже собирался баллотироваться на выборы в облсовет в качестве самовыдвиженца. Судя по информации "Вконтакте", в сети он был последний раз 31 июля.