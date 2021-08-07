В Орле пройдут соревнования по пауэр-лифтингу

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В Орле 7 августа пройдут соревнования по пауэр-лифтингу. Выступят на Чемпионате области по этому виду спорта как мужчины, так и женщины.

Старт соревнованиям будет дан в 11.00, локация - училище Олимпийского резерва (Матросова, 5). Поборются за награды спортсмены мужского и женского пола в разных весовых категориях: мужчины - 59кг, 66кг, 74кг, 83кг, 93кг, 105кг, 120кг, +120кг. Женщины - 47кг, 52кг, 59кг, 63кг, 69кг, 76кг, 84кг, +84кг.

- Соревнования проводятся с целью популяризации пауэрлифтинга в регионе, а также содействия развитию данного вида спорта, - сообщили в пресс-службе областного Правительства.