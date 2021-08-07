На ремонт поликлиники №2 Орла нужно 60 миллионов рублей

На ремонт поликлиники №2 нужно 60 миллионов рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле утверждена смета на ремонт городской поликлиники №2. Чтобы привести в порядок семиэтажное здание поликлиники, придется потратить почти 60 миллионов рублей.

Проектно-сметную документацию утвердил губернатор Андрей Клычков, документы уже прошли государственную экспертизу. Сумма, необходимая для ремонта здания поликлиники 1981 года постройки - 59,7 миллиона рублей.

- Из них строительно-монтажные работы - 50,2 млн рублей, стоимость оборудования – 7,6 млн рублей, стоимость прочих затрат – 1,8 млн рублей, в том числе 1,6 млн рублей - на проектно-изыскательные работы, - пояснили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.