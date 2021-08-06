Жаркими и с дождем будут наступающие выходные в Орле

Солнце, ветер, дождь, жара: погода на выходных будет переменчивой Фото: Ольга СУПОНЕВА

Наступающие выходные на Орловщине отметятся жаркой погодой и небольшими дождями. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле и области на 7-8 августа.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 7 августа облачно. Температура воздуха от +19 ночью до +31 градуса в дневное время. В темное время суток возможен дождь, грозы, днем тоже ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный 4 м/с, атмосферное давление на уровне 740 мм рт.ст.

В воскресенье 8 августа снова облачное. Ночью дождь, днем без осадков. Столбики термометров покажут от +16 до +27 градусов. Ветер сменит направление на северное, скорость 3 м/с. Давление поднимется до отметки в 745 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам будущая неделя также отметится тридцатиградусной жарой и кратковременными дождями.