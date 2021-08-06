Орловец ответит за пожар на двух гектарах

Пожар в Верховском районе распространился на два гектара Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Два гектара сухой стерни сгорело вчера в Орловской области. Пожар на убранном поле разгорелся из-за поджога, виновника удалось установить.

Крупный очаг возгорания зафиксировало МЧС 5 августа в Верховском районе. На место ЧП прибыли пожарные, как оказалось, полыхала стерня. К счастью, до беды не дошло. Поджегшему поле орловцу придется заплатить штраф.

- Возгорание оперативно ликвидировано, а инспектор государственного пожарного надзора установил виновника поджога и составил протокол об административном правонарушении, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В регионе сейчас продолжает действовать особый противопожарный режим, а это значит, что сумма штрафа вдвое выше, чем в обычное время. Для граждан она составляет 2-4 тысячи рублей, для должностного лица 15-20 тысяч, для предпринимателей от 30 до 40 тысяч, а для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.