Орловских строителей чествовали накануне профессионального праздника

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле с наступающим профессиональным праздником поздравили строителей. Торжественный прием прошел в обладминистрации.

День строителя празднуется во второе воскресенье августа, в 2021 году это 8 число.

- В прошлом году предприятиями и организациями нашего строительного комплекса было построено и введено в эксплуатацию свыше 440 тысяч квадратных метров жилья – на 45% больше чем за 2019 год. В этом году уже сдано 152,6 тыс. квадратных метров жилья, - отметил замгубернатора Орловской области Вадим Тарасов.

Работников отрасли и ветеранов строительного ремесла не только поздравили, но и наградили. Сотрудники различных строительных организаций получили благодарности и грамоты от региональных властей и Союза строителей России.