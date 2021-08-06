Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП с грузовиком и автобусом в Орле

В трагическом ДТП на Раздольной улице 1 человек погиб и 8 пострадали Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле суд вынес приговор водителю грузового автомобиля, учинившего смертельное ДТП с участием маршрутки. Один человек погиб и восемь пострадали в аварии на улице Раздольной. Для водителя большегрузного автомобиля этот трагический случай обернулся лишением свободы.

Страшное ДТП случилось в январе 2021 в Северном районе города. Около половины девятого утра автобус марки «ПАЗ» вез пассажиров по 34-му маршруту, по Раздольной улице. В этот момент, неподалеку от гипермаркета «МЕТРО», на встречную полосу выехал грузовой «МАЗ». Он на полном ходу врезался в маршрутку, основной удар пришелся как раз на сторону водителя. 50-летний мужчина погиб на месте аварии. 8 человек получили травмы разной степени тяжести.

По следам аварии было возбуждено уголовное дело, итоги которого стали известны на днях.

- С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 3 года, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.