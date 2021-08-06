МЧС: в Орле прогнозируется усиление ветра и дожди

МЧС Орловской области предупредило жителей региона о ненастье Фото: Ольга СУПОНЕВА

МЧС Орловской области предупредило жителей региона о ненастье. Погода постоянной и ласковой в ближайшие сутки точно не будет: местами пройдут дожди, грозы, а ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

В ближайшие сутки, как прогнозирует региональный гидрометцентр, будет облачно. Ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +16…+21, днем +28..+33. Ветер ночью юго-восточный 6-11, днем с переходом на западный 8-13, при грозе местами 15-18 м/с.

- В связи с изменением характера погоды, необходимо быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом погодных условий. Не оставляйте без присмотра своих детей! – обратились к орловцам в региональном главке МЧС.