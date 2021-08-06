Два орловских Центра реабилитации инвалидов возобновят работу
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области с осени возобновят прием гостей два Центра соцпрофилактики и реабилитации инвалидов. «Березка» и «Солнышко» с 1 сентября откроют стационарное обслуживание.
Согласно решению регионального оперштаба, социальные услуги по реабилитации здесь будут доступны для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста на заболевание коронавирусом.
- Тест должен быть сделан не более, чем за трое суток до приема в стационар, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Отметим, центры были ограничить представление услуг в стационаре из-за пандемии коронавируса.