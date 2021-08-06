Два орловских Центра реабилитации инвалидов возобновят работу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области с осени возобновят прием гостей два Центра соцпрофилактики и реабилитации инвалидов. «Березка» и «Солнышко» с 1 сентября откроют стационарное обслуживание.

Согласно решению регионального оперштаба, социальные услуги по реабилитации здесь будут доступны для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста на заболевание коронавирусом.

- Тест должен быть сделан не более, чем за трое суток до приема в стационар, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, центры были ограничить представление услуг в стационаре из-за пандемии коронавируса.