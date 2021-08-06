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Общество6 августа 2021 13:32

В Орловской области один человек заболел клещевым боррелиозом

В регионе стали чаще фиксировать инфицированность клещей возбудителями тяжелого заболевания
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области один человек заболел клещевым боррелиозом

В Орловской области один человек заболел клещевым боррелиозом

Фото: Архив "КП"

В Орловской области впервые за несколько лет зафиксирован случай иксодовым клещевым боррелиозом у человека. В 2021 году специалисты стали чаще фиксировать случаи инфицированности клещей возбудителями тяжелого заболевания.

По данным Роспотребназдора Орловской области на 6 августа, с начала теплого сезона в медицинские организации обратились 1928 человек, пострадавших от укусов клещей, из них 556 - детей. При этом в целом по статистике количество зарегистрированных случаев нападения клещей сократилось на 17,2% в сравнении с 2020-м годом.

- Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области исследовал 2227 клещей. Инфицированность клещей возбудителем боррелиоза составила – 17,1% (в 2020 году – 15,2%). Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) найдены у 0,85% от общего числа исследованных клещей. Возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) обнаружен в 0,3%, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Орловской области.