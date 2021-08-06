В Орловской области 59 больных коронавирусом находятся в реанимации Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 августа, в Орле прошел онлайн-брифинг и.о. руководителя облздрава с журналистами. Одним из главных вопросов обсуждение стало состояние здоровья пациентов с коронавирусом.

По словам Владимира Николаева, сейчас в Орловской области в реанимации находятся 59 человек. Больше всего пациентов с тяжелым протеканием болезни больнице скорой медпомощи им. Семашко. Здесь в реанимации лежат 50 орловцев. Еще шесть человек - в больнице им. Боткина и трое – в Орловском противотуберкулезном диспансере.

Два пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Протекание заболевания носит в последнее время более тяжелый характер и дает более серьезные осложнения. Причем молодежь здесь не является исключением. С 29 июля были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 112 человек, из них 16 – молодые люди, - подчеркнул Владимир Николаев, и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области.