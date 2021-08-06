Жители нескольких улиц остались 6 августа без воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В пятницу 6 августа жители нескольких улиц Орла остались до вечера без воды. Почему отключили и когда дадут воду рассказали в горадминистрации.

До 16.30 из-за замены задвижки водопроводной сети воды нет в домах №11 по улице 6-й Орловской стрелковой дивизии, № 1,3 по улице Узловой.

А до 17.00 отключена горячая вода по следующим адресам: Карачевское шоссе, 2, 4, 6, 8; Садовый проезд, 5, 7, 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27; улица Узловая, 1, 3, 5.

В ближайшее время и жителей Орла, горячая вода в дома которых поступает от ТЭЦ, ждет традиционное отключение ресурса на две недели: будут проводиться гидравлические испытания на теплосетях.