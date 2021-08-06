В Орловской области 267 человек прошли ревакцинацию от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области 267 человек прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно сегодня, 6 августа, во время онлайн-брифинга регионального Департамента здравоохранения.

Как подчеркнул Владимир Николаев, и.о. руководителя облздрава, ревакцинация показана тем, у кого с момента вакцинации прошло более шести месяцев. Например, для тех, кто делал прививку в самом начале прививочной кампании – в январе 2021 года.

При этом для ревакцинации могут быть использованы все вакцины, в том числе и однокомпонентный «Спутник Лайт».

- Запись на ревакцинацию (как и на вакцинацию) доступна через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области», по единому номеру 122 и в мобильном приложении «2DR.RU», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.