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Здоровье6 августа 2021 12:17

В Орловской области 267 человек прошли ревакцинацию от коронавируса

Повторная прививка возможно через полгода после вакцинации
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области 267 человек прошли ревакцинацию от коронавируса

В Орловской области 267 человек прошли ревакцинацию от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Орловской области 267 человек прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно сегодня, 6 августа, во время онлайн-брифинга регионального Департамента здравоохранения.

Как подчеркнул Владимир Николаев, и.о. руководителя облздрава, ревакцинация показана тем, у кого с момента вакцинации прошло более шести месяцев. Например, для тех, кто делал прививку в самом начале прививочной кампании – в январе 2021 года.

При этом для ревакцинации могут быть использованы все вакцины, в том числе и однокомпонентный «Спутник Лайт».

- Запись на ревакцинацию (как и на вакцинацию) доступна через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области», по единому номеру 122 и в мобильном приложении «2DR.RU», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.