Орловец забрал в банкомате чужие деньги и попал под статью Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла мужчина, забравший в банкомате чужие деньги, попал под уголовную статью. К такой ситуации привела спешка и медленно работающий банкомат.

Дело в том, что владелец денег решил обналичить с банковской карты 15 тысяч рублей и воспользовался банкоматом на улице Металлургов. Он вставил карту, запросил нужную сумму и тут устройство «зависло». Разочарованный орловец ушел, так и не дождавшись своих денег.

Вскоре банкомат все-таки выдал наличку и подошедший к нему 32-летний мужчина увидел деньги. Не долгое думая, он забрал всю сумму, не пытаясь отыскать владельца.

- Были изучены записи с камеры видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Им оказался житель Орловского района. Мужчина не стал отрицать своей причастности к произошедшему, а также возместил ущерб, причиненный потерпевшему, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Однако возмещение ущерба не спасло орловца от возбуждения уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.