Коронавирус в Орле на 6 августа 2021: заболело 94 человека, 4 умерло

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Статистику по распространению ковида в регионах России озвучил федеральный оперштаб. Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 6 августа 2021 года.

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 94 жителей региона. Общее число случаев ковида, зафиксированных с начала пандемии, составляет 40 689.

Выписано с отрицательными тестами и закрыло больничный за сутки еще 69 орловцев, общее число выздоровевших - 38 305.

Снова оперштаб сообщил о смертельных случаях. За сутки от коронавируса в Орловской области умерло еще 4 человека. Всего же летальных исходов течения болезни зафиксировано 867.

Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим и продлены другие ограничения по коронавирусу. Снять их власти будут готовы в том случае, когда привьется необходимое для образования коллективного иммунитета количество жителей.