В Орле из пожара в частном доме спасли 64-летнего мужчину. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области с места происшествия

В четверг, 5 августа, в Железнодорожном районе Орла произошел серьезный пожар. Огонь охватил один из частных домов на Полевой улице. Пламя быстро распространялось и угрожало соседним строениям.

ЧП случилось в районе четырех часов дня. На момент прибытия сотрудников сотрудники 2-й, 3-й ПСЧ и СПСЧ из дома шел густой черный дым. Спасатели провели разведку и нашли в доме 64-летнего мужчину. Его удалось вывести из горящего дома и передать медикам. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.

- В результате пожара в доме выгорела комната на площади 10 кв.м. Пожарными спасены два жилых дома. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.