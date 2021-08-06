В Орле с 10 августа на две недели отключат горячую воду Фото: Архив "КП"

На грядущей неделе в Орле пройдет сезонное отключение горячей воды на две недели. С 10 по 24 августа без горячего водоснабжения останутся жителей домов, обслуживаемых ТЭЦ.

В зону отключения попадают дома в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах города. Полный список можно посмотреть здесь.

- Мы начинаем плановые приемочные гидравлические испытания тепловых сетей от Орловской ТЭЦ. Они необходимы для проверки качества выполненных ранее ремонтов и реконструкций трубопроводов, - сообщает Орловский филиал ПАО «Квадра».

В случаи обнаружения утечек необходимо сообщать диспетчеру по телефону: 55-29-74.