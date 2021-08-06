Прививку от ковида 6 августа можно сделать в Советском и Железнодорожном районах Орла

В Орле продолжат работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 августа, в Орле продолжат работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно будет без предварительной записи, в порядке живой очереди.

Сегодня прививки от ковида будут делать в Советском и Железнодорожном районах. С 12 до 19 часов мобильные пункты вакцинации работают возле супермаркета «Перекресток» (улица Октябрьская, 122) и рядом с Дворцом культуры железнодорожников (улица Привокзальная, 8).

- Для получения вакцины необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед процедурой вакцинации пройдет медицинский осмотр, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Посмотреть расписание на другие дни можно здесь.