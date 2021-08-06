В Орле на получении взятки в 30 тысяч поймали инспектора ДПС

Инспектора ДПС поймали на получении взятки Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле инспектора ДПС поймали на получении взятки в 30 тысяч рублей. Полицейский взял деньги у водителя, который ездил пьяный и хотел уйти от ответственности.

Коллегу, нечистого на руку, задержали сотрудники отдела собственной безопасности регионального УМВД в июле 2021 года. Тогда полицейский через посредницу взял деньги, предназначавшиеся для освобождения от ответственности ее знакомого.

- По данному факту руководством ведомства назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, - прокомментировали «КП-Орел» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Инспектор уже стал фигурантом уголовного дела, которое следственный комитет завел по статье 290 Уголовного Кодекса «Получение взятки».

Согласно закону, гаишнику может грозить штраф до двух миллионов рублей и даже лишение свободы на срок до восьми лет.