В Орле прошел спортивный фестиваль воздухоплавания «Кубок Орловщины». Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В четверг, 5 августа, в Орле прошла череда праздничных событий, приуроченных ко Дню города. Одной из главных изюминок стал пролет 10 воздушных шаров над Орлом.

Наблюдать необычное действо в рамках первого спортивного фестиваля воздухоплавания «Кубок Орловщины» можно было утром и вечером. В завершении последнего пролета воздушные шары приземлились на территории аэропорта «Южный» в 909 квартале.

В Орле наградили участников праздничного пролета воздушных шаров. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Губернатор Андрей Клычков наградил участников фестиваля воздухоплавания почетными грамотами и дипломами. Церемония состоялась на Аллее славы в Городском парке культуры и отдыха.

- Орел в этом году впервые принимает фестиваль воздушных шаров. Надеюсь, что подобные мероприятия станут на Орловщине ежегодными, - подчеркнул губернатор.