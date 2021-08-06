В Мценске «ВАЗ» сбил на переходе девятилетнего ребенка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В четверг, 5 августа, в Мценске произошла авария с участием юного пешехода. Девятилетний ребенок попал под машину, когда переходил дорогу.

Инцидент произошел в 17:10 часов вечера неподалеку от дома №26 по улице Мира. 19-летний водитель «ВАЗ 11183» ехал проезжал пешеходный переход, когда на нем оказался мальчик. Избежать аварии не удалосчь.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.