В Орле продолжается приемка детских садов и школ. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле и области во всю идет приемка детских садов и школ. Межведомственная комиссия оценивает готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В центре внимания – безопасность для детей и сотрудников.

Отметим, 2 августа стартовала активная фаза приемки детских садов. Специалисты проводят проверку состояния территории, зданий, а также детских комнат, прачечных, пищеблоков, актовых залов и так далее. Накануне проверка прошла в трех детсадах Орла - № 79 (Советский район), № 86 и № 50 (Заводской район).

- Образовательные учреждения внимательно относятся к обеспечению детской безопасности, ведь в дошкольном возрасте самые главные правила безопасного поведения осваиваются лучше и запоминаются на всю жизнь, - рассказывает Сергей Анисимов, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области.