В Орле экс-проректор вуза заплатит 2,5 млн рублей штрафа за взяточничество

Суд вынес приговор экс-проректору ОрелГУЭТ за взяточничество Фото: Архив "КП"

Суд определил наказание за взяточничество экс-проректору Орловского госуниверситета экономики и торговли Галине Гудименко. Бывшая сотрудница вуза заплатит штраф в 2,5 миллиона рублей.

На коррупции Гудименко, которая на тот момент занимала пост проректора по молодежной политике и международному сотрудничеству ОрелГУЭТ, попалась летом 2018 года. Тогда в момент приема денег от студента ее задержали сотрудники УФСБ. Деньги, которые проректор взяла от учащегося выпускного курса, должны были гарантировать ему успешную сдачу госэкзамена и дальнейшее получение диплома.

Уголовное дело расследовал региональный следком по 3 части уголовной статьи "Получение взятки". Его рассмотрел Советский районный суд Орла.

- Гудименко назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных, муниципальных и образовательных учреждениях сроком на 3 года, - рассказали "КП" в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Приговор вступил в законную силу.