Орловским школьникам не будут делать прививки от коронавируса Фото: Архив "КП"

Родители орловских школьников обеспокоены появлением в разных источниках слухов о вакцинации детей от коронавируса. Однако в действительности планов на этот счет никаких нет.

Как пояснила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, «перед 1 сентября или позже несовершеннолетним детям прививку делать не будут». Каких-либо рекомендаций или инструкций от Минзрава на этот счет нет. Об этом ранее сообщал и губернатор Андрей Клычков.

Что же касается сотрудников школ, детских садов, вузов и других образовательных организаций, то для них вакцинация остается добровольной.

- Руководитель любой образовательной организации заинтересован в бесперебойной работе своего коллектива. В текущей эпидситуации это возможно только при иммунизации не менее 60% сотрудников, - пояснила Татьяна Крымова.