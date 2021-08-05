Арт-улочки орловские

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«Ростелеком» поздравляет орловчан с Днем города и приглашает горожан присоединиться к квесту #АртУлочкаРТК, который посвящён Орлу и его достопримечательностям - туристическим и литературным.

«Орёл вспоил на своих мелких водах столько писателей…» Кажется, любой орловчанин может продолжить эту фразу и сходу назвать десяток писателей и поэтов, чья жизнь и творчество были связаны с нашим городом. Или всё же не любой? Давайте это проверим, а заодно узнаем новое, вспомним подзабытое, пополним копилку прочитанных книг.

«Ростелеком» предлагает прогуляться по орловским улочкам, изменив привычные маршруты Квест #АртУлочкаРТК будет длиться 15 недель. Каждая неделя – это новая книга орловского писателя или поэта. Задача участников – по подсказкам найти в городе арт-объект в виде книги, ответить на вопросы викторины по этой книге в аккаунте квеста и выложить в сеть видео, где участник читает отрывок из произведения. За каждое задание начисляются баллы. Взамен -приятные подарки от «Ростелекома».

Что же это за книги и где они спрятаны? В последнее время в российских городах наметилась тенденция использовать скучное пространство городских сооружений, заборов, трансформаторных будок, глухих стен домов в качестве холста для современного граффити. «Ростелеком» решил увековечить произведения орловских литераторов при помощи своей сети телекоммуникационных шкафов. По форме шкафы похожи на параллелепипед бумажного издания. В компании тщательно изучили литературное наследие Орловщины и отобрали самые важные имена писателей и названия произведений. Неприметные серые будки превратились в арт-объекты. Теперь у кого-то во дворе живёт томик Тургенева, кто-то будет каждый день ходить мимо детских стихов Елены Благининой, а кто-то – ставить машину у сборника рассказов Михаила Сегала.

Любителям побегать по городу с Инстаграмом в смартфоне, фанатам чтения и патриотам родного края «Ростелеком» предлагает литературный квест #АртУлочкаРТК. Игра проходит в рамках проекта #УМестныйТуризм в аккаунте visit-orel.

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