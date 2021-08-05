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Общество5 августа 2021 15:14

В Орле прошло выступление почетного караула Преображенского полка

Торжественная церемония состоялась в сквере Танкистов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле прошло выступление почетного караула Преображенского полка

В Орле прошло выступление почетного караула Преображенского полка

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня города. Сегодня, 5 августа, в сквере Танкистов состоялось показательное выступление почетного караула Преображенского полка.

В Орле прошло выступление почетного караула Преображенского полка

В Орле прошло выступление почетного караула Преображенского полка

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Военнослужащие продемонстрировали отличное владение оружием и выправку. Особо зрелищным оказалось выступление с карабинами и флагами под звук барабанов.

На мероприятии присутствовали первые лица региона и города, ветерна, общественники. Почетным гостем стал руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов.

В Орел приехал Геннадий Зюганов

В Орел приехал Геннадий Зюганов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во время торжества над городом вновь взвился дубликата Красного Знамени. Также по традиции в сквере Танкистов прошло возложение цветов в память о героях, освобождавших Орловщину от немецко-фашистских захватчиков.