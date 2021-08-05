СберБанк снизил ставки по одному из востребованных ипотечных продуктов

СберБанк улучшил условия по ряду ипотечных продуктов. Банк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на 1,2%: теперь ставка для зарплатных клиентов составляет 9,2%, а для остальных - 9,7%.
Также с 30 до 20% был снижен первоначальный взнос в рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам». Эта акция продлится до 20 января 2022 года.
Снижение первого взноса на ипотеку по двум документам распространяется на программы:
- «Приобретение готового жилья» (в том числе по особому условию «Залоговый объект»);
- «Приобретение строящегося жилья»;
- «Господдержка 2020»;
- «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»;
- «Дальневосточная ипотека»;
- «Сельская ипотека».
- Помогая людям решать жилищные вопросы, мы стремимся делать все наши ипотечные программы максимально простыми, понятными и доступными с финансовой точки зрения. Уверен, что очередное улучшение условий жилищного кредитования позволит тысячам россиян сделать первый шаг к собственному дому или квартире, - Николай Васёв, аице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк.