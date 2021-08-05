В Орле проживает более 40% всех жителей области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 5 августа, город Орел отмечает свое 455-летние и 78-ую годовщину освобождение от немецко-фашистских захватчиков. В памятный день Орелстат подсчитал, сколько людей сейчас живет в областной столице и как дело обстоит с экономикой.

По подсчетам ведомства, в Орле проживает 42% всех жителей области – 303,7 тысяч человек. При этом из них 54,7% являются трудоспособными по возрасту, а 28,9% жителей города относятся к категории «старше трудоспособного возраста». Еще 16,4% - это совсем еще юные орловцы.

В Орле учатся 27,4 тысячи студентов, работает почти восемь тысяч организаций и предприятий.