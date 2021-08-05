Орел выиграл оборудование для инклюзивного пляжа. Фото: https://vk.com/id199304587

Орел смог победить в конкурсном отборе на бесплатное обустройство инклюзивного пляжа. Теперь город получит специальное оборудование стоимостью около 1 миллиона рублей. Это позволит отдыхать, загорать и купаться людям с инвалидностью. В частности, колясочникам.

Орел смог опередить конкурентов по всем критериям оценки. Соперниками были Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.

- Призовое оборудование организаторы передадут до 31 августа. Это прекрасный подарок городу на 455-летний юбилей, - говорят в пресс-службе Департамента соцзащиты Орловской области.