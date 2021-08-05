В день города Орла усиленное дежурство несут спасатели

Сотрудники МЧС в день города приведены в повышенную готовность Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловские спасатели сегодня, в день города, несут усиленное дежурство. В повышенную готовность приведены силы и средства регионального МЧС.

Пожарная спецтехника и спасатели вечером будут дежурить в местах, откуда запустят салюты. Организован сбор данных и оценка обстановки через дежурно-диспетчерские службы. Несут вахту спасатели и на водоемах, чтобы предупредить ЧП на воде.

- На особый контроль взяты традиционные места отдыха населения на природе, садово-дачные товарищества и другие территории, подверженные рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.