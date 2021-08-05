Орел празднует День города: на бульваре Победы возложили цветы

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Сегодня Орел отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 455-й день рождения. С утра в городе начались торжества, участие в них принимают первые лица области и города. Приехал, по традиции, на малую родину и Геннадий Зюганов.

На бульваре Победы состоялось традиционное возложение цветов. Памятные букеты и гирлянда славы легли в стеле. Также отдали дань памяти и защитников отечества, памятник и бюсты которых установлены на бульваре.

- Почетные гости также возложили цветы к памятнику генералу Александру Горбатову, к бюстам героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Памятные и праздничные мероприятия продолжатся. С программой можно познакомиться здесь.