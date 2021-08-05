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Общество5 августа 2021 11:24

Орловцы могут привиться от коронавируса 5 августа в мобильных пунктах

Сегодня передвижные медицинские кабинеты работают в Северном и Советском районах Орла
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мобильные прививочные пункты, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса, продолжают работу в Орле и в праздничный день 5 августа. Сегодня прививку можно сделать в Северном и Советском районах города.

С 12 до 19 часов ФАПы примут пациентов возле ТЦ "Европа" на Наугорском шоссе, 76, а также возле ТЦ "Линия" на улице Михалицына, 5. Здесь орловцы могут получить первый компонент вакцины, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

С собой надо иметь СНИЛС, полис ОМС и паспорт. Перед осмотром врач проведет консультацию.