В День города транспорт в Орле будет ходить допоздна

5 августа уехать поздним вечером домой можно будет на маршрутке Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня, 5 августа, Орел празднует день освобождения от немецко-фашистских захватчиков и день рождения: с момента основания города прошло 455 лет. В облцентре запланирована масса праздничных событий на разных площадках, а на вечер запланирован салют. Уехать после которого домой орловцы смогут на общественном транспорте.

Маршрутные автобусы сегодня продлят режим работы и будут курсировать до 23.00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Все городские перевозчики будут работать до 23 часов. При этом вечером количество машин на всех маршрутах останется таким же, как и днем, - поясняет пресс-служба.

Отметим, что сегодня в транспорте будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.

С программой праздничных мероприятий можно познакомиться здесь.