В Мценском районе «ВАЗ» протаранил опору ЛЭП. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В среду, 4 августа, в Мценском районе произошла серьезная авария. 59-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и на скорости врезался в опору ЛЭП.

Инцидент произошел на 333 километре автодороги М – 2 «Крым» в районе пяти часов вечера. Водитель «Ваз 21074» ехал со стороны Орла, когда машину повело в сторону. Удар был такой силы, что понадобилась помощь МЧС.

В Мценском районе «ВАЗ» протаранил опору ЛЭП. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.