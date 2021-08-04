Орловцам предложили за один день оформить электронную ипотеку

Орловцы могут за один день зарегистрировать электронную ипотеку Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области предлагают оформить электронную ипотеку за один день. С мая месяца в регионе зарегистрировано больше 700 подобных сделок.

Проект реализует Росреестр. Если на стандартную регистрацию пакета документов по ипотечному кредиту раньше уходило 5-7 дней, то теперь срок сжался до суток. К настоящему моменту заключено 730 таких сделок.

- "Электронная ипотека за один день" позволяет безопасно зарегистрировать договор ипотеки, договор долевого участия или договор купли-продажи с ипотекой удаленно, без личного визита в офисы приема документов и МФЦ. Документы подписываются электронными подписями в присутствии специалистов кредитной организации, - пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области.